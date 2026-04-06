Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken mit einem gegenüber des Markteingangs geparkten schwarzen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des PKW. Beim unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen PKW.
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Verkehrsunfallflucht auf LIDL Parkplatz
Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte beim Ausparken mit einem gegenüber des Markteingangs geparkten schwarzen PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden am Heck des PKW. Beim unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen blauen PKW.