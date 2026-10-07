Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Morbach

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 07.10.2026, 12:00 bis 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale "Am Dreieck" in 54497 Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.

Zeugen, welche Angaben zu Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-93740

E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de





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