Morbach
Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Morbach
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Im Zeitraum von Mittwoch, dem 07.10.2026, 12:00 bis 18:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale "Am Dreieck" in 54497 Morbach zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.
Zeugen, welche Angaben zu Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren