Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.
Zeugen, welche Angaben zu Unfall oder Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Morbach
Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten PKW und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Unfallstelle.