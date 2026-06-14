Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Birkenfeld

Am Samstag, den 13.06.2026, kam es im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz am Lidl in Birkenfeld.





Nach derzeitigem Ermittlungsstand verselbstständigte sich ein Einkaufswagen und kollidierte mit dem Heck eines parkenden PKW. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Ein bislang unbekannter Verursacher bemerkte den Zusammenstoß mutmaßlich, verlies dennoch die Unfallstelle unerlaubt, ohne den Sachschaden zu melden.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



Polizeiinspektion Birkenfeld



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55765 Birkenfeld Tel. 06782 9910



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