Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Birkenfeld

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verselbstständigte sich ein Einkaufswagen und kollidierte mit dem Heck eines parkenden PKW. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Ein bislang unbekannter Verursacher bemerkte den Zusammenstoß mutmaßlich, verlies dennoch die Unfallstelle unerlaubt, ohne den Sachschaden zu melden.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zu einem Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschiederstraße 33
55765 Birkenfeld Tel. 06782 9910
Rückfragen bitte an:
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