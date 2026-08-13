Hierbei wurde ein dort abgestellter LKW der Marke Scania durch einen bislang unbekannten PKW, vermutlich beim Rangieren, am vorderen rechten Radkasten beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne den verursachten Schaden anzuzeigen.
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Telefon: 06781-5610
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Verkehrsunfallflucht auf Festplatz Nahbollenbach
Hierbei wurde ein dort abgestellter LKW der Marke Scania durch einen bislang unbekannten PKW, vermutlich beim Rangieren, am vorderen rechten Radkasten beschädigt.