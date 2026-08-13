Verkehrsunfallflucht auf Festplatz Nahbollenbach

In der Zeit von Mittwoch, 12.08.2026, ca. 18:00 Uhr, und Donnerstag, 13.08.2026, 05:50 Uhr, kam es auf dem Festplatz Nahbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein dort abgestellter LKW der Marke Scania durch einen bislang unbekannten PKW, vermutlich beim Rangieren, am vorderen rechten Radkasten beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne den verursachten Schaden anzuzeigen.



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