Nahbollenbach
Verkehrsunfallflucht auf Festplatz Nahbollenbach
Symbolbild
dpa

In der Zeit von Mittwoch, 12.08.2026, ca. 18:00 Uhr, und Donnerstag, 13.08.2026, 05:50 Uhr, kam es auf dem Festplatz Nahbollenbach zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei wurde ein dort abgestellter LKW der Marke Scania durch einen bislang unbekannten PKW, vermutlich beim Rangieren, am vorderen rechten Radkasten beschädigt.
Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne den verursachten Schaden anzuzeigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
piidar-oberstein@polizei.rlp.de


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