Verkehrsunfallflucht auf der "Wiltinger Kupp"

Hierbei streiften sich die beiden PKW im Begegnungsverkehr mit ihren jeweils linken Außenspiegeln. Während eines der beteiligten Fahrzeuge, ein weißer Mitsubishi, an der Unfallörtlichkeit anhielt, setzte der Fahrzeugführer eines grauen BMW Kombi seine Fahrt in Richtung Konz fort, ohne einen Personalienaustausch zu veranlassen.



Am Mitsubishi entstand Sachschaden am Außenspiegel im dreistelligen Bereich.



Zeugenhinweise werden an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Kaufmann, PKA



Telefon: 06581-91550





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell