Hierbei geriet der Unfallverursacher mit einem Wohnmobil auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden roten VW Minivan. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich für den Schaden verantwortlich zu zeigen.
Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf der L159 zwischen Hinzerath und Bruchweiler
