Verkehrsunfallflucht auf der L 160

Der Unfallverursacher kam zu weit in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Hierbei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei Idar-Oberstein bittet etwaige Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, sich unter der Telefonnummer 06781-5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
