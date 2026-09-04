Verkehrsunfallflucht auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke

Am Donnerstag, den 03.09.2026 gegen 14:37 Uhr kam es auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke in Fahrtrichtung Bitburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines anthrazitfarbenen Volvo V40 mit luxemburgischem Kennzeichen wechselte auf die rechte Fahrspur. Dabei touchierte er einen anderen Pkw am vorderen Kotflügel und setzte anschließend seine Fahrt ohne weitere Schadensregulierung unerlaubt in Richtung Bitburg fort.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Trier in Verbindung zu setzen.



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Polizeiwache Innenstadt

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