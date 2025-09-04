Hierbei wurde eine Schutzplanke von etwa acht Metern, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Verkehrsunfallflucht auf der K60