Verkehrsunfallflucht auf der K60

Im Zeitraum des 11.08.2025 und 13.08.2025 kam es auf der Kreisstraße 60 im Bereich "Langenfeld" zwischen den Ortschaften Heilbach und Hölzchen zu einer Verkehrsunfallflucht.





Hierbei wurde eine Schutzplanke von etwa acht Metern, durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer, beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



