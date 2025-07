Verkehrsunfallflucht auf der K37

Hierbei befuhr ein PKW die K37 aus Richtung Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Hintertiefenbach. Ein bisher unbekannter Fahrer befuhr ebenfalls die K37 in entgegengesetzter Fahrtrichtung, als dieser in einer Kurve aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn kam. Um ein Zusammenstoß zu verhindern musste der PKW aus Richtung Idar-Oberstein kommend ausweichen und kollidierte mit der dortigen Leitplanke.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.



