Verkehrsunfallflucht auf der K149 in Vierherrenborn

Am Donnerstag, 06.03.2025 kam es gegen 16:00 Uhr in der Ortsmitte Vierherrenborn zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei sich begegnenden Fahrzeugen.

Dabei soll ein weißer Transporter der Marke Ford, welcher sich in Fahrtrichtung Saarburg/B407 bewegte, über die Fahrbahnmitte hinausgefahren sein und dabei den Außenspiegel der Geschädigten touchiert haben. Der männliche Fahrer habe sich daraufhin mit seinem Transporter unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt.



Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 9155-0 in Verbindung zu setzen.



