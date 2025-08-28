Hierbei beschädigte der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache ein Verkehrszeichen, während er vermutlich von der Emil-Kirschmann-Brücke nach links in die Mainzer Straße einbiegen wollte. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Verkehrsunfallflucht auf der Emil-Kirschmann-Brücke
