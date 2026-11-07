Verkehrsunfallflucht auf der BAB60





Der geschädigte Pkw der Marke Toyota befuhr den rechten Fahrstreifen, als ein unbekannter Lkw vor dem Pkw den Fahrstreifen von links nach rechts wechselte.

Hierbei wurde das Fahrzeug vermutlich im toten Winkel des LKW übersehen, sodass der PKW infolgedessen nach rechts ausweichen musste und rechtsseitig mit der Schutzplanke kollidierte.

Der LKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.



Etwaige Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen LKW (Firmenaufschrift, Farbe, Kennzeichen o.Ä.) machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizei Prüm

Telefon: 06551-9420

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