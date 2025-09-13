Verkehrsunfallflucht auf der B51 zwischen Serrig und Taben-Rodt

Der Fahrzeugführer eines in Richtung Serrig fahrenden, schwarzen Porsche 911 überholte mehrere Fahrzeuge in einem Kurvenbereich. Der Fahrzeugführer eines entgegenkommenden Audi musste deshalb stark abbremsen und nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kollidierte dieser mit einem Leitpfosten. Der Fahrzeugführer des Porsche setzte die Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.



Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 in Verbindung zu setzen.



