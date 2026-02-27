Verkehrsunfallflucht auf der B51 - PKW von LKW auf den Seitenstreifen gedrängt



Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhren ein bislang unbekannter LKW (vermutlich eine Zugmaschine mit Sattelauflieger) sowie eine Pkw-Fahrerin die B51 aus Richtung Bitburg kommend in Fahrtrichtung Trierweiler. Im Bereich der zweispurigen Fahrbahn in Richtung Trier befanden sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe, als der LKW plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte.

Um eine Kollision zu verhindern, musste die Fahrerin des PKW eine sofortige Gefahrenbremsung einleiten und auf den Seitenstreifen ausweichen. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur Berührung der Fahrzeuge.

Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt auf der linken Spur fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten PKW konnten Lackanhaftungen gesichert werden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen.

Die Polizei Trier bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem flüchtigen LKW / Sattelzug machen können, sich umgehend bei der Telefonnummer 0651/983-44150 oder per Mail pitrier.wache@polizei.rlp.de zu melden.



