Verkehrsunfallflucht auf der B51 - Leitplanke beschädigt und Fahrbahn stark verschmutzt





Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich ein LKW, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den angrenzenden Seitenstreifen. Dabei wurden auf einer Länge von etwa 70 Metern die Leitplanke beschädigt. Infolge des Unfalls wurde die Fahrbahn erheblich verschmutzt.



Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



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