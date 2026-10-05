Idar-Oberstein
Verkehrsunfallflucht auf der B41 in Idar-Oberstein
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Montag, den 05.10.2026, kam es gegen 08:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B41 Höhe der BFT Tankstelle in Idar-Oberstein.


Der bislang unbekannte Unfallverursacher, lediglich bekannt ein weißer PKW, fuhr von Oberstein kommend in Richtung Kirn und kam auf die entgegengesetzte Fahrspur. Die Geschädigte musste dadurch ausweichen, es kam jedoch trotzdem zum Kontakt der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen,
welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781/561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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