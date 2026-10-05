Verkehrsunfallflucht auf der B41 in Idar-Oberstein



Der bislang unbekannte Unfallverursacher, lediglich bekannt ein weißer PKW, fuhr von Oberstein kommend in Richtung Kirn und kam auf die entgegengesetzte Fahrspur. Die Geschädigte musste dadurch ausweichen, es kam jedoch trotzdem zum Kontakt der beiden Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbeirrt fort und entfernte sich so unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen,

welche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Unfallverursacher geben können.



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