Verkehrsunfallflucht auf der B327

Ein grauer Audi befährt die B327 vom Flughafen Hahn aus kommend in Fahrtrichtung Hinzerather Kreisverkehr. Etwa 300 Meter vor dem Kreisverkehr überholt der Audi einen vorausfahrenden Lkw und als der Audi bereits auf Höhe des Lkws ist, schert dieser plötzlich ebenfalls zum Überholen aus.

Dadurch kommt es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem Audi und dem Lkw. Der Audi wird zudem nach links in die Leitplanke gedrückt. An dem Audi entsteht ein erheblicher Sachschaden. Der unbekannte Lkw flüchtet nach dem Unfall ab dem Kreisverkehr in unbekannte Richtung.



Die Polizei Morbach bittet um Meldung möglicher Augenzeugen und Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter 06533/93740.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

https://s.rlp.de/PIMorbach





