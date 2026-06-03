Verkehrsunfallflucht auf der A60

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der Fahrer eines Ford Focus die A60 aus Bitburg kommend in Richtung Mainz auf dem rechten Fahrstreifen. An der Anschlussstelle Landscheid soll der Fahrer eines unbekannten PKW unvermittelt von der Einfädelungsspur nach links gewechselt haben, sodass der Fahrer des Ford Focus ausweichen musste. Dieser verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte mit der Schutzplanke und schleuderte über die Fahrbahn. Es entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Der andere Beteiligte fuhr unvermittelt weiter.



Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme zeitweise vollgesperrt werden. Im Einsatz waren die Polizeiautobahnstation Schweich, die Polizeiinspektion Wittlich, die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Wittlich-Land sowie der Rettungsdienst.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zur Identität des anderen Unfallbeteiligten oder zu dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Schweich unter 06502 9165-0 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Schweich

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