Verkehrsunfallflucht auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach

Im Zeitraum von Montag den 02.11.2026, 10:00 Uhr bis Mittwoch den 04.11.2026, 15:30 Uhr wurde ein schwarzer Seat Alhambra auf einem Parkplatz des Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach beschädigt.

Der PKW wies mehrere Dellen und tiefe Kratzer an der Fahrertür auf. Aufgrund weißer Lackanhaftungen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um ein weißes Kraftfahrzeug handelt.

Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.



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