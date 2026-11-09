Der PKW wies mehrere Dellen und tiefe Kratzer an der Fahrertür auf. Aufgrund weißer Lackanhaftungen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um ein weißes Kraftfahrzeug handelt.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
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Verkehrsunfallflucht auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach
Der PKW wies mehrere Dellen und tiefe Kratzer an der Fahrertür auf. Aufgrund weißer Lackanhaftungen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um ein weißes Kraftfahrzeug handelt.