Hoppstädten-Weiersbach
Verkehrsunfallflucht auf dem Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Im Zeitraum von Montag den 02.11.2026, 10:00 Uhr bis Mittwoch den 04.11.2026, 15:30 Uhr wurde ein schwarzer Seat Alhambra auf einem Parkplatz des Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach beschädigt.

Der PKW wies mehrere Dellen und tiefe Kratzer an der Fahrertür auf. Aufgrund weißer Lackanhaftungen besteht der Verdacht, dass es sich bei dem Täterfahrzeug um ein weißes Kraftfahrzeug handelt.
Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
PI Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren