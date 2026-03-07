Saarburg
Verkehrsunfallflucht auf dem REWE Parkplatz in Saarburg
Symbolbild
Symbolbild
Armin Weigel/dpa

Am Samstag, den 09.03.2026, zwischen 09:15 und 09:25 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Parkplatz vor dem REWE Markt in Saarburg, vermutlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen dunkelfarbenen BMW X3. Den Spuren zufolge streifte das unbekannte Fahrzeug den beschädigten Pkw im linken Bereich der Fahrzeugseite.

Lesezeit 1 Minute

Saarburg (ots) –

Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Saarburg, Brückenstraße 10, Telefon: 06581-9155-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel. 06581/9115-0

www.pisaarburg.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

