Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Prüm

Am heutigen Tag kam es im Zeitraum zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in Prüm zu einer Verkehrsunfallflucht.



Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter weiß-gräulicher Pkw beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



