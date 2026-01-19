Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter weiß-gräulicher Pkw beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei Prüm bittet Zeugen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, oder den Unfall gesehen haben, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551 9420 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
Verkehrsunfallflucht auf dem REWE-Parkplatz in Prüm
