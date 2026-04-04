Bernkastel-Kues
Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe Parkplatz Bernkastel-Kues

Symbolbild

dpa

Am 02.04.2026, im Zeitraum von 20:50 Uhr bis 21:10 Uhr, touchierte ein Pkw beim Ausparken einen auf dem Rewe-Parkplatz in Bernkastel-Kues geparkten, dunklen VW Taigo am Fahrzeugheck.


Der/die Fahrzeugführer/in entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.
Beide o.g. Pkw waren zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens unmittelbar vor dem Eingang des dortigen Getränkemarktes geparkt.

Hinweise zu dem flüchtigen Pkw, bzw. zu dessen Fahrzeugführer/in werden von der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues

Tel.: 06531/95270
Email: pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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