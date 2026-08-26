Birkenfeld
Verkehrsunfallflucht auf dem Penny Parkplatz Birkenfeld
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am 26.08.2026 kam es zwischen 17:10-17:30 Uhr auf dem Parkplatz der Penny Filiale in Birkenfeld zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw (vermutlich silberner Kombi) einen anderen Pkw. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne den obliegenden Pflichten nachzugehen. Die PI Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Tel.: 06782-9910
pibirkenfeld@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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