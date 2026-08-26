Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw (vermutlich silberner Kombi) einen anderen Pkw. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne den obliegenden Pflichten nachzugehen. Die PI Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.
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Verkehrsunfallflucht auf dem Penny Parkplatz Birkenfeld
Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Ein- oder Ausparken mit seinem Pkw (vermutlich silberner Kombi) einen anderen Pkw. Anschließend verließ er die Unfallörtlichkeit, ohne den obliegenden Pflichten nachzugehen. Die PI Birkenfeld bittet um sachdienliche Hinweise.