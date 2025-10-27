Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vom Klinikum Idar-Oberstein - Zeugen gesucht

Am Montag, dem 27.10.25 zwischen 05:30 Uhr und 12:30 Uhr wurde ein grauer Nissan auf der Fahrerseite hinten vermutlich beim Ein-/ Ausparken beschädigt.

Bei der Tatörtlichkeit handelt es sich um den Schotterparkplatz in der Göttschieder Straße in Idar-Oberstein.

Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zu einem möglichen Unfallverursacher geben können. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781 - 5610 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell