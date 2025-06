Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Trierer Straße vor der Elisabeth Stiftung

Am Montag, 02.06.2025 in der Zeit von 12:15 Uhr bis 16:05 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz vor der Elisabeth Stiftung in der Trierer Straße in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht.



Der Unfallgeschädigte stellte seinen Pkw, einen weißen Toyota Yaris, ordnungsgemäß in der 2. Parklücke angrenzend an die Trierer Straße vorwärts eingeparkt, unbeschädigt ab.

Nachdem er gegen 16:05 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er die Beschädigung an der Beifahrerseite fest.

An der Kollisionsstelle konnten mögliche schwarze Fremdlackanhaftungen festgestellt werden, weshalb es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein schwarzes Fahrzeug gehandelt haben dürfte.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



