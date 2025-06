Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Karrstraße / Klosterstraße in Wittlich

Am 06.06.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 09:20 Uhr und 09:45 Uhr auf dem Parkplatz Karrstraße / Klosterstraße in Wittlich ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.





Der Geschädigte hatte seinen blauen 1er BMW gegen 09:20 Uhr vorwärts in einer Parktasche geparkt.

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken bzw. beim Rangieren, schädigte der bislang unbekannte Unfallverursacher den PKW des Geschädigten im Bereich der linken Heckstoßstange und entfernte sich sodann von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an dem PKW des Geschädigten zu kümmern.



Nach bisherigem Ermittlungsstand müsste es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen grauen Kleinwagen handeln.



Zeugen, die im oben genannten Zeitraum Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes Karrstraße / Klosterstraße in Wittlich gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571/9260) in Verbindung zu setzen.



