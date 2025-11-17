Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Friedhof in Birgel

Vermutlich beschädigte ein bisher unbekannter Lkw beim Wenden auf dem Parkplatz eine Hecke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
