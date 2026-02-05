Morbach
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Arztpraxis
Symbolbild

Symbolbild

dpa

Am Dienstag, 02.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Arztpraxis Musial, Bernkasteler Straße 31 in Morbach.

Lesezeit 1 Minute

Die Geschädigte parkte mit ihrem braunen Peugeot in einer Parklücke auf dem Parkplatz. Der bisher unbekannte Täter beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten. Es entstand ein Schaden von etwa 1000EUR. Die Fahrerin / der Fahrer des unfallverursachenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533-93740
E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pimorbach

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren