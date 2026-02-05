Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Arztpraxis

Die Geschädigte parkte mit ihrem braunen Peugeot in einer Parklücke auf dem Parkplatz. Der bisher unbekannte Täter beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten. Es entstand ein Schaden von etwa 1000EUR. Die Fahrerin / der Fahrer des unfallverursachenden Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer: 06533-93740 oder per E-Mail: pimorbach@polizei.rlp.de zu melden.



