Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL in der Otto-Decker-Straße Idar-Oberstein

Am Mittwoch, dem 18.02.2026, gegen 13:25 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz der LIDL-Filiale in der Otto-Decker-Straße, 55743 Idar-Oberstein, geparkter PKW beschädigt.



Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer mit seinem roten Pkw beim Vorbeifahren die linke vordere Fahrzeugseite des geparkten Toyota Auris und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell