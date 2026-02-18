Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer mit seinem roten Pkw beim Vorbeifahren die linke vordere Fahrzeugseite des geparkten Toyota Auris und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL in der Otto-Decker-Straße Idar-Oberstein