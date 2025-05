Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Hauptbahnhofs in Wittlich -OT Wengerohr

Am 19.05.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 06:50 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Parkplatz "Sandweg" des Wittlicher Hauptbahnhofs, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.



Die Geschädigte hatte ihren schwarzen 3er BMW gegen 06:50 Uhr vorwärts in einer Parktasche geparkt. Als die Geschädigte gegen 16:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine großflächige Beschädigung der linken Fahrzeugseite, in Form von weißen Kratzern, fest.

Ein Unfallverursacher konnte vor Ort nicht mehr festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass sich der verantwortliche Fahrzeugführer des bislang unbekannten Fahrzeugs von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den Schaden an dem PKW der Geschädigten zu kümmern.

Zeugen, die im oben genannten Zeitraum, Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes "Sandweg" am Hauptbahnhof Wittlich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



