Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Am Dienstag, den 21.07.2026, zwischen ca. 14 und 16 Uhr, kam es auf dem Parkplatzgelände des Globus Baumarktes in der Römerstraße in Hermeskeil zu einer Verkehrsunfallflucht.

Hierbei beschädigte der Unfallverursacher vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Peugeot 307 der Geschädigten an der rechtsseitigen Fahrzeugfront und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich eventuell um einen weißen PKW handeln. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
06503-91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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