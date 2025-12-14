Am Freitag, den 12. Dezember 2025, kam es in der Zeit von 13:45 Uhr bis 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EKZ in Idar-Oberstein.

Hierbei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten grauen Ford in Höhe des vorderen Haupteingangs. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



