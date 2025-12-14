Hierbei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten grauen Ford in Höhe des vorderen Haupteingangs. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EKZ in Idar-Oberstein
Hierbei touchierte ein unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten grauen Ford in Höhe des vorderen Haupteingangs. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.