Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Bungert-Marktes in Wittlich

Am 15.05.2025 ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit Flucht auf dem Parkplatz des Bungert in Wittlich.

Hierbei parkte der Geschädigte gegen 10:30 Uhr mit seinem schwarzen Mercedes-Benz linksseitig der auf dem Parkplatz befindlichen Müllcontainer. Als er gegen 11:45 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung in Form von weißen Kratzern an seiner linken Fahrzeugseite fest. Ein möglicher Unfallverursacher befand sich nicht vor Ort, weshalb davon auszugehen ist, dass der Unfallverursacher sich von der Unfallörtlichkeit entfernt hat ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder einem Verursacher geben kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Wittlich unter der Tel: 06571/926-0 in Verbindung zu setzen.



