Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Morbach

Am Montag, den 23.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Ärztehauses in 54497 Morbach.





Nach bisherigen Ermittlungen wurde ein dort abgestellter weißer PKW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der oder die Unfallverursacher*in verließ den Unfallort, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen.



Ersten Hinweisen zufolge handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um einen silbernen Mercedes-Benz. Das Fahrzeug könnte im vorderen linken Bereich beschädigt worden sein.



Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe:

Wer in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz des Ärztehauses in Morbach verdächtige Beobachtungen gemacht hat, oder Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06533-93740 zu melden, alternativ per Email unter: pimorbach.wache@polizei.rlp.de.



