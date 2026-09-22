Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse Thalfang

Am Freitag, dem 11.09.2026, kam es im Zeitraum zwischen 10:00 - 13:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz hinter der Sparkasse in Thalfang.

Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 in Verbindung zu setzen.



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