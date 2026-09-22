Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 in Verbindung zu setzen.
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Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse Thalfang
Der bisher unbekannte Unfallverursacher kollidierte vermutlich beim Ausparken mit dem geparkten Pkw des Geschädigten und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Angaben zum Unfallgeschehen und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach unter der Telefonnummer 06533/93740 in Verbindung zu setzen.