Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der
06503-91510
entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-91510
https://s.rlp.de/PDTrier
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Norma-Filiale Hermeskeil
Nach derzeitigen Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz mit dem geparkten Fahrzeug kollidierte. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerkannt vom Unfallort. Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion in Hermeskeil persönlich oder telefonisch unter der