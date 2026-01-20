Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Hautarztpraxis Apostol

Das dort ordnungsgemäß geparkte Fahrzeug wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im vorderen linken Fahrzeugbereich (Kotflügel und Fahrertür)beschädigt. Weiße Lackanhaftungen konnten an dem Pkw festgestellt werden. Laut Schadensbild ist davon auszugehen, dass das unbekannte Fahrzeug beim ausfahren aus der Parklücke den geschädigten Pkw touchierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
