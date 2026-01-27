Hermeskeil
Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Kaufland

Symbolbild

dpa

Zeugen gesucht: "Am Montag, 26.01.2026 gegen 16.00 Uhr, wurde ein blauer PKW Ford Puma auf dem Kaufland-Parkplatz beschädigt.

Ursächlich hierfür ist vermutlich ein Einkaufswagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich bei dem Geschädigten zu melden.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen."

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-98344150
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

