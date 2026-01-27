Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz am Kaufland

Zeugen gesucht: "Am Montag, 26.01.2026 gegen 16.00 Uhr, wurde ein blauer PKW Ford Puma auf dem Kaufland-Parkplatz beschädigt.

Ursächlich hierfür ist vermutlich ein Einkaufswagen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich bei dem Geschädigten zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen."



