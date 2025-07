Am 17.07.25 wurde der Polizeiinspektion eine Verkehrsunfallflucht auf dem Norma Parkplatz in Hermeskeil gemeldet.





Eine Verkehrsteilnehmerin parkte demnach um 08:30 Uhr ihren grünen Kleinwagen der Marke Mazda in der dritten Reihe links neben dem Altkleidercontainer.

Als sie um 09:30 Uhr wieder zu ihrem Fzg. kam, stellte sie eine Delle an der Beifahrertür in Höhe des Türgriffs sowie ein Lackschaden an der

B-Säule fest.

Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil entgegen (06503-91510).



