Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz in Neumagen-Dhron

Am Montag, dem 30.06.2025, kam es in der Zeit zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkplatz des Netto Marktes in Neumagen-Dhron einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi Space Star.