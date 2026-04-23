Bernkastel-Kues
Verkehrsunfallflucht auf dem Moselparkplatz
Symbolbild
Symbolbild.
dpa

Am Dienstag, den 21.04.2026, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Moselufer" in Bernkastel.

Ein dort geparkter Pkw wurde, vermutlich im Vorbeifahren, am Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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