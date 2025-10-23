Verkehrsunfallflucht auf dem Mitfahrerparkplatz Gusenburger Straße

Am 22.10.2025 zwischen 13:00 Uhr und 22:40 Uhr kam es auf dem Mitfahrerparkplatz in der Gusenburger Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall.

Ein geparktes Fahrzeug wurde vermutlich durch einen LKW oder Transporter beschädigt.



Hinweise zum Verkehrsunfall und dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Tel. 06503 91510 oder per E-Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil

Trierer Straße 53

54411 Hermeskeil

Telefon 06503 9151-0

Telefax 06503 9151-50

pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell