Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl Parkplatz in Prüm

Am 27.03.2025 kommt es zwischen 11:00 Uhr und 11:55 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Martes in Prüm in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte parkt mit ihrem PKW zwischen der Volksbank und dem Lidl-Markt direkt mit der Front zu dessen Eingangstüre. Als sie von ihrem Einkauf zurückkehrt, bemerkt sie einen frischen Schaden am Heck ihres PKW auf der Fahrerseite. Es können dunkelgrüne Lackanhaftungen festgestellt werden.

Die Polizeiinspektion Prüm bitten Zeugen um Hinweise unter 06551-9420 oder via E-Mail an pipruem.wache@polizei.rlp.de



