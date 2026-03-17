Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite im hinteren Bereich touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
PK'in Botzet
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Verkehrsunfallflucht auf dem Lidl Parkplatz in der Vollmersbachstraße
Der Pkw wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug auf der Fahrerseite im hinteren Bereich touchiert. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.