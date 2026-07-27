Hierbei wurde ein dort geparkter schwarzer Audi A1 von einem bislang unbekannten roten Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.
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Verkehrsunfallflucht auf dem Festplatz in Nahbollenbach - Zeugen gesucht!
Hierbei wurde ein dort geparkter schwarzer Audi A1 von einem bislang unbekannten roten Fahrzeug beschädigt. Hinweise zu einer tatverdächtigen Person liegen derzeit nicht vor. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion Idar-Oberstein entgegen genommen.