Saarburg
Verkehrsunfallflucht auf dem City-Parkplatz in Saarburg
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Am Sonntag, den 11.10.2026, kam es zwischen 14:45 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.



Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unfallverursachende offenbar beim Ein- / Ausparken aus einer Parklücke des City-Parkplatzes einen schwarzen Mercedes CLA, welcher ordnungsgemäß abgestellt war.
Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadenregulierung zu hinterlassen bzw. den Unfall zu melden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter
Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Brückenstraße 10
54439 Saarburg
Tel: 06581/9155-0
pisaarburg@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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