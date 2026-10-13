Verkehrsunfallflucht auf dem City-Parkplatz in Saarburg





Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Unfallverursachende offenbar beim Ein- / Ausparken aus einer Parklücke des City-Parkplatzes einen schwarzen Mercedes CLA, welcher ordnungsgemäß abgestellt war.

Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Der Verursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallstelle, ohne seine erforderlichen Daten zur Schadenregulierung zu hinterlassen bzw. den Unfall zu melden.



Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter

Tel: 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Tel: 06581/9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell