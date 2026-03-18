Verkehrsunfallflucht auf Bundesstraße 41 bei Rötsweiler

Am 03.03.2026 stellte die Straßenmeisterei Birkenfeld eine beschädigte Schutzplanke an der B41 zwischen der Einmündung Algenrodt und dem Ortseingang Rötsweiler fest und meldete dies im Anschluss der Polizeiinspektion Birkenfeld.



Vor Ort konnte durch die Beamten ermittelt werden, dass mutmaßlich ein Lastkraftwagen in einer leichten Linkskurve vor dem Ortseingang Rötsweiler nach rechts von der Fahrbahn abkam und einige Meter mit den rechten Reifen über die aus dem Boden aufsteigende Schutzplanke fuhr. Diese wurde dadurch erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend offensichtlich fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Sollten Sie an der genannten Örtlichkeit zur Unfallschilderung korrespondierende Beobachtungen gemacht oder Hinweise zum Unfallverursacher haben, kontaktieren sie bitte die Polizei Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

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