Bullay
Verkehrsunfallflucht auf Bullayer Brücke
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Montag, dem 05.10.2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der Moselbrücke Bullay zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Demnach kollidierte ein weißes Wohnmobil mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Die ca. 70-jährige Fahrzeugführerin des Wohnmobils entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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