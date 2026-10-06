Demnach kollidierte ein weißes Wohnmobil mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Die ca. 70-jährige Fahrzeugführerin des Wohnmobils entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.
Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
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Verkehrsunfallflucht auf Bullayer Brücke
Demnach kollidierte ein weißes Wohnmobil mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Die ca. 70-jährige Fahrzeugführerin des Wohnmobils entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.