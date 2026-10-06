Verkehrsunfallflucht auf Bullayer Brücke

Am Montag, dem 05.10.2026, kam es gegen 09:30 Uhr auf der Moselbrücke Bullay zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr.

Demnach kollidierte ein weißes Wohnmobil mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Die ca. 70-jährige Fahrzeugführerin des Wohnmobils entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Zell unter der 06542-98670 oder pizell@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)



Telefon: 06542-98670

Email: pizell@polizei.rlp.de





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