Verkehrsunfallflucht an geparktem PKW in Zeltingen-Rachtig

Bereits am Sonntag, 30.08.2026, kam es zwischen 15:15 und 16:00 Uhr in Rachtig, Parkplatz an der "Gestadestraße" Höhe "Florianstraße" zu einer Kollision mit einem geparkten Ford Fiesta.

Ein weißer PKW, möglicherweise ein Skoda mit Kennzeichen BKS oder WIL, parkte offensichtlich neben einem geparkten Ford Fiesta ein/aus und touchierte hierbei den Wagen am vorderen Stoßfänger.

Als deren Fahrerin zu ihrem Kleinwagen zurückkehrte, parkte das mögliche Tatfahrzeug noch rechts neben ihr, fuhr dann aber davon. Dessen Fahrer war ca. 25 - 30 Jahre alt, hatte dunkle kurze Haare sowie einem Bart. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich hierbei um den Verursacher gehandelt haben könnte.

Hinweise nimmt die Polizei Bernkastel-Kues entgegen.



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